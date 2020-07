Genoa-Inter, streaming gratis: dove vedere la partita di Serie A (Di sabato 25 luglio 2020) Il secondo match del sabato di Serie A, vede scendere in campo Genoa ed Inter alle 19:30. Andiamo a vedere dove seguire il match in tv e streaming. Tutto pronto per il secondo match del sabato di Serie A. Allo Stadio Marassi andrà in scena il match tra Genoa ed Inter. Da una parte il … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Inter : ?? | PARTENZA Squadra in partenza verso Genova, stasera alle 1?9?:3?0? c'è #GenoaInter ?? Tutte le foto ??… - Inter : ?? | PARTITA Questa sera saremo in campo a Marassi, ma alle 15 l'appuntamento è virtuale ??? #InterQLASH vs Genoa,… - Inter : ?? | ALLENAMENTO Verso #GenoaInter, seduta mattutina per i nerazzurri ?? Guarda la gallery completa ??… - lorenzo_semino : #GenoaInter: nel Genoa dentro Nicolò #Rovella, che in Serie A aveva esordito proprio contro l’Inter nella gara di a… - infobetting : Genoa-Inter (25 luglio ore 19:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici -