Genoa-Inter, le formazioni ufficiali: giocano Moses e Biraghi (Di sabato 25 luglio 2020) Genoa-Inter, le formazioni ufficiali – Il campionato di Serie A è ormai agli sgoccioli, si giocano le ultime giornate del massimo campionato italiano. E’ un sabato ricco di belle partite, alle 19.30 due squadre che hanno ancora da chiedere al campionato: Genoa e Inter. La squadra di Nicola è reduce dall’entusiasmante vittoria nel derby contro la Sampdoria che ha avvicinato tantissimo alla vittoria, gli uomini di Antonio Conte mancano l’appuntamento con la vittoria da ben due giornate. L’obiettivo è quello di chiudere al secondo posto, alle spalle della Juventus. Ecco le scelte dei due allenatori. Genoa-Inter, le formazioni ... Leggi su calcioweb.eu

