Coronavirus, lockdown prolungato a Teheran: il bilancio (Di sabato 25 luglio 2020) Coronavirus, continua il lockdown nella provincia di Teheran in Iran. La situazione, infatti, resta delicata e il Governo ha deciso di prolungare ulteriormente la chiusura dettata una settimana fa. Ecco il quadro attuale del Paese medio-orientale. Coronavirus, lockdown prolungato nella capitale dell’Iran. L’ultimo bollettino, del resto, ha evidenziato una situazione ancora preoccupante nel territorio. Precisamente … L'articolo Coronavirus, lockdown prolungato a Teheran: il bilancio proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Avvenire_Nei : Coronavirus. A Betlemme chiusa la Natività. La Palestina ripiomba nel lockdown - Agenzia_Ansa : Per l'Oms oggi è stato segnato un nuovo record nel dato quotidiano dei contagi di #coronavirus nel mondo: 284.196 i… - LaStampa : Buon compleanno, Presidente! Sergio Mattarella compie oggi 79 anni ????? Sono stati mesi duri a causa del… - Mi73Ma09 : RT @udogumpel: Ve lo ricordate il #Coronavirus clinicamente 'morto', da #Zangrillo? Col cavolo. Leggete: La caricale virale minore misurato… - margheritamini3 : RT @udogumpel: Ve lo ricordate il #Coronavirus clinicamente 'morto', da #Zangrillo? Col cavolo. Leggete: La caricale virale minore misurato… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus lockdown

Un volo su tre previsto ad agosto in Italia sarà cancellato per la difficoltà a riempire gli aerei, a causa della recrudescenza del coronavirus o per altre ragioni operative. È quanto si evince dai da ...Le primissime ad avviare i saldi estivi sono state Sicilia e Calabria, seguite qualche giorno fa dalla Campania e oggi, con un cambio di data in corsa, anticipano il via tre regioni, Friuli Venezia Gi ...