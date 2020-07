Caso Piacenza, primi interrogatori: e adesso i carabinieri-pusher piangono (Di sabato 25 luglio 2020) Davanti al magistrato respingono le accuse: “Estranei a tutte quelle violenze”. Ma nuovi episodi sono stati raccontati dagli spacciatori complici dei militari Leggi su ilsecoloxix

mattiafeltri : Stato e violenza. Il caso Piacenza, il test di Stanford e il potere che (si) corrompe (di A. Bruscino) - La7tv : #inonda Caso Piacenza, Ilaria #Cucchi: 'La necessità di nascondere il pasticcio è costata alla mia famiglia più di… - LaStampa : Caso Piacenza, primi interrogatori: e adesso i carabinieri-pusher piangono - alex50va : RT @_iaci: È un caso che Giôrgia Melºnî non abbia scritto un tweet, che sia uno sputato, contro i fatti di Piacenza? - giusvo : RT @MarinaPunto1: @Moonlightshad1 Un paio di giorni fa, credo TG 2 della sera. Prima maxi servizio con intervista alla vedova per preparare… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Piacenza

Roma, 25 lug. (askanews) - Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 29.461 casi di positivit, 49 in pi rispetto a ieri, di cui 32 persone asintomatiche individuat ...Interrogatori in corso per i carabinieri della caserma Levante. La procura di Piacenza cerca riscontri alle accuse contenute nelle 900 pagine della richiesta di arresto per i carabinieri coinvolti. Gi ...