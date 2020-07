Camerota: dopo il dissequestro parte la messa in sicurezza per l’area del Mingardo (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCamerota (Sa) – L’Amministrazione Comunale del Comune di Camerota, nella persona del sindaco Mario Salvatore Scarpitta, esprime massima soddisfazione per il raggiungimento dell’ennesimo risultato che, questa volta, interessa l’area della spiaggia del Mingardo/Cala del Cefalo. Il tribunale di Vallo della Lucania, con il deposito di tre distinte ordinanze, relative ai corrispondenti procedimenti penali, ha accolto favorevolmente le tre istanze di dissequestro presentate nell’interesse del Comune di Camerota e relative ai sequestri che hanno interessato le aree comunali , note come: area “del Mingardo” e area “Cala del Cefalo”. Il lavoro congiunto dell’Amministrazione Comunale, ha ottenuto quale ... Leggi su anteprima24

