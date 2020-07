Brescia Parma 0-1 LIVE: gol di Matteo Darmian (Di sabato 25 luglio 2020) Allo Stadio Rigamonti, la 36ª giornata di Serie A 2019/20 tra Brescia e Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Rigamonti”, Brescia e Parma si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Brescia Parma 0-1 MOVIOLA 59′ Gol di Darmian – Gervinho imbecca Kulusevski che dalla destra mette al centro, con il destro, per Darmian che da pochi passi non sbaglia, portando in vantaggio i crociati. 52′ Conclusione di Kucka – Ci prova il centrocampista ducale da fuori area, palla a lato. 49′ Occasione Caprari – Grande chance per i ducali con un colpo di tacco di Caprari in area che ... Leggi su calcionews24

