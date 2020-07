Zac Efron vittima di bodyshaming: "Ha il fisico di un padre di mezza età" (Di venerdì 24 luglio 2020) Neanche gli uomini sarebbero immuni al bodyshaming e a dimostrarlo è il polverone che si è abbattuto sulla forma fisica di Zac Efron. L’attore, un tempo idolo delle teenager, si è beccato l’appellativo di “dad bod”: ormai 32enne avrebbe un corpo da “papà”, il fisico di uno che non fa allenamento e sarebbe, dunque, più vicino ad un “panciuto di mezza età” che ad un sex symbol. Come riporta il New York Post, a definirlo così sarebbero stati gli utenti in rete. La polemica sulla forma fisica dell’attore arriva in contemporanea con il lancio della serie documentario sulla sostenibilità ambientale “Down to earth/Con i piedi per terra”, uscito su Netflix il 10 luglio 202, in cui ... Leggi su huffingtonpost

L'attore è cambiato rispetto a quando era l'idolo delle ragazzine e agli utenti non è sfuggita la trasformazione. Ma c'è chi lo difende: "Benvenuti nel mondo del bodyshaming che devono vivere ogni gio ...

