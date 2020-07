Xbox Series X e Game Pass: tutti i giochi presentati all'evento di ieri arriveranno sul servizio di Microsoft (Di venerdì 24 luglio 2020) Per introdurre l'evento Xbox Games Showcase, Phil Spencer ha detto al pubblico che nove dei loro quindici studi avrebbero messo in mostra i propri progetti durante lo show e che ci sarebbero stati cinque nuovi reveal. Ancora più interessante, il boss di Xbox ha confermato che tutti i giochi mostrati saranno disponibili su Game Pass.E' una grande notizia per i fan, dato che lo show ha presentato trailer per una varietà di giochi che abbracciano vari generi. Il nuovo Forza Motorsport, il nuovo titolo misterioso di DontNod, Tell Me Why, il nuovo gioco di Rare incentrato sulla natura, Everwild e Hellblade 2 e Psychonauts 2, dunque, arriveranno sul servizio del colosso di Redmond.Leggi altro... Leggi su eurogamer

