Uomini e Donne, la rivelazione di Ida Platano: "Ecco cosa penso delle coppie di Temptation Island" (Di venerdì 24 luglio 2020) L'ex dama del trono over di Uomini e Donne commenta il cast della settima edizione di Temptation Island. Leggi su comingsoon

matteosalvinimi : Chi sbaglia, paga: vale per tutti e anche per le Forze dell'ordine. Ma l’eventuale errore di pochi non sia la scusa… - ItaliaViva : #LoveIsNotTourism Il nostro impegno per dare a tante donne e tanti uomini, che vivono in paesi extra Schengen o fuo… - matteosalvinimi : Massima solidarietà alle donne e agli uomini in divisa, dimenticati da un governo che mette in pericolo l’Italia. (2/2) - liveonpurposexx : ma fatemi capire ma secondo gli uomini quando escono il cazzo in chat la reazione delle donne dovrebbe essere tipo “oh si scopami”? chiedo - 570__chris : RT @osamustea: A volte vorrei vivere per un giorno in quell’episodio de I due fantagenitori dove uomini e donne vengono separati in due cit… -