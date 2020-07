Torna l’incubo covid a Napoli: “Il virus è invisibile ma continua a circolare” (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il covid-19 Torna a mettere paura. A dimostrarlo sono i nuovi ricoveri all’ospedale Cotugno di Napoli, il presidio di punta campano nella lotta al virus. “Non siamo al sicuro e il virus non è stato archiviato”. A dirlo è Maurizio di Mauro, direttore generale dell’azienda ospedaliera dei Colli di Napoli. “Secondo il mio punto di vista l’indice di infettività è abbastanza costante ma bisogna tenere molto alta la guardia – ha continuato il medico in un’intervista a ‘Il Mattino’ –. I casi sono ancora pochi ma iniziano a essere sintomatici e al crescere dei numeri iniziamo di nuovo a vedere pazienti, anche ... Leggi su anteprima24

e_cavagna : RT @Arianna5422: Abusivi e pure senza mascherina: così a Roma torna l'incubo focolai Quello che succedeva in piena pandemia, chiusi in cas… - Raff_Napolitano : Abusivi e pure senza mascherina: così a Roma torna l'incubo focolai - SportelloIl : RT @Arianna5422: Abusivi e pure senza mascherina: così a Roma torna l'incubo focolai Quello che succedeva in piena pandemia, chiusi in cas… - mark_nm : RT @Arianna5422: Abusivi e pure senza mascherina: così a Roma torna l'incubo focolai Quello che succedeva in piena pandemia, chiusi in cas… -

Ultime Notizie dalla rete : Torna l’incubo Lo scambio di salme e la veglia al feretro sbagliato. «Un incubo per riavere le ceneri di papà a casa» Corriere Bergamo - Corriere della Sera