Thailandia: rampollo Red Bull prosciolto in caso-simbolo (Di venerdì 24 luglio 2020) BANGKOK, 24 LUG - La magistratura thailandese ha ritirato le accuse contro Vorayuth Yoovidhya, 35 anni,, nipote dell'inventore della bevanda Red Bull e figlio del secondo uomo più ricco del Paese, in ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Thailandia: rampollo Red Bull prosciolto in caso-simbolo

(ANSA) - BANGKOK, 24 LUG - La magistratura thailandese ha ritirato le accuse contro Vorayuth Yoovidhya (35 anni), nipote dell'inventore della bevanda Red Bull e figlio del secondo uomo più ricco del P ...

