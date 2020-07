Recovery Fund, task force Ue assisterà i Paesi nella presentazione dei programmi di riforma. Von der Leyen: “Si deve spendere bene” (Di venerdì 24 luglio 2020) Una task force europea per assistere i Paesi membri nella preparazione del loro piano di riforme nazionali da finanziare con il Recovery Fund. È questa la novità comunicata dalla Commissione Ue per bocca del vicepresidente Margaritis Schinas, al termine del collegio dei commissari. Una scelta, quella dei vertici di Palazzo Berlaymont, che ha come obiettivo quello di favorire la presentazione di piani di rilancio nazionali il più possibile in linea con le direttive europee per l’accesso ai fondi del Recovery Fund e, quindi, velocizzare le pratiche di valutazione dei programmi stessi. Un concetto espresso anche dalla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, che ... Leggi su ilfattoquotidiano

borghi_claudio : Non credete al discorso di Molinari? Ecco quali sono da tempo le raccomandazioni specifiche per paese, quelle da se… - NicolaPorro : Ecco le clausole del #RecoveryFund che ammanetteranno la destra ???????? ???? ????????, anche se dovesse vincere le #elezioni… - AnnalisaChirico : Il Pd pone tema serio: le risorse Mes arriverebbero già quest’anno e sn sottoposte a meno condizionalità rispetto a… - Barbara___2105 : RT @matteosalvinimi: ??Pur di rifilarci il Mes come pretende il loro Pd, Gentiloni avverte che fondi del Recovery Fund non arriveranno prima… - rafelez : RT @GianfrancoFeeni: Confortante davvero la reazione dei politici italiani tutti all’approvazione del Recovery Fund. Sembra tipo quella del… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund Il Recovery Fund dovrà essere approvato da 27 parlamenti - ItaliaOggi.it Italia Oggi Recovery Fund, Alessandra Ghisleri smorza l'entusiasmo di Conte: "Diciamo le cose come stanno, molti vincoli e soldi tra tanto tempo"

Ospite in collegamento a L'aria che tira su La7, fa il punto sul Recovery Fund, sull'accordo raggiunto in Europa da Giuseppe Conte. Accordo di cui il premier ha beneficiato, e la direttrice di ...

Recovery Fund, Berlusconi apre a Conte. Poi la frecciata al M5s

In merito a un’ipotetica alleanza tra Italia Viva, Azione di Calenda, +Europa e Forza Italia, Berlusconi ha scosso il capo definendola fantapolitica: “Basta guardare i numeri”. Quanto a Conte, il lead ...

Ospite in collegamento a L'aria che tira su La7, fa il punto sul Recovery Fund, sull'accordo raggiunto in Europa da Giuseppe Conte. Accordo di cui il premier ha beneficiato, e la direttrice di ...In merito a un’ipotetica alleanza tra Italia Viva, Azione di Calenda, +Europa e Forza Italia, Berlusconi ha scosso il capo definendola fantapolitica: “Basta guardare i numeri”. Quanto a Conte, il lead ...