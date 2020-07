Peter Sellers a 40 anni dalla morte resta un modello di comicità. I film, i personaggi (Di venerdì 24 luglio 2020) Sono passati 40 anni dalla scomparsa di Peter Sellers, uno tra gli attori comici più divertenti, eclettici e innovativi di tutti i tempi. Era il 24 luglio del 1980 quando il leggendario artista inglese, nato a Southsea l’8 settembre 1925, moriva a Londra di infarto all’età di 55 anni. Nato da una famiglia di artisti del vaudeville, musicista, ballerino e intrattenitore da varietà, il suo talento esplode in radio già all’inizio degli anni Cinquanta grazie al programma della Bbc The Goon Show, una trasmissione comica diversa da qualsiasi altra mai sentita prima, dove il giovane Peter esprime il meglio di se stesso accanto alla dirompente genialità di Spike Milligan, Harry Secombe e Michael Bentine. Sketch, ... Leggi su gqitalia

