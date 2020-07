Pepite di pollo stampate in 3D – KFC avvia la produzione in Russia (Di venerdì 24 luglio 2020) KFC ha stretto una collaborazione con una società di ricerca biotecnologica russa per creare le prime crocchette di pollo prodotte in laboratorio al mondo questo autunno. La catena di fast food e la russa 3D Bioprinting Solutions, fondata dalla società medica privata Invitro, hanno annunciato giovedì la partnership in una gara globale in crescita per trovare alternative alla carne sicure e dal sapore autentico. Le soluzioni di bioprinting 3D useranno le cellule di pollo e il materiale vegetale per “riprodurre il gusto e la consistenza della carne di pollo, senza coinvolgere gli animali”, mentre KFC fornirà la sua impanatura e le sue spezie. Gli ingredienti saranno “stampati” in crocchette di pollo utilizzando la tecnologia delle soluzioni ... Leggi su databaseitalia

