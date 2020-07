Paolo Brosio: “Sarri non è da Juve, troppe parolacce” (Di venerdì 24 luglio 2020) “Sarri non è da Juve, come impatto, immagine, temperamento, troppe parolacce. E’ colpa anche di chi lo ha voluto, Paratici e Nedved. Oppure dovevano prendere i giocatori che voleva lui. Rimpianti? Marotta era perfetto per la Juve, serve uno che faccia da cuscinetto tra proprietà e squadra. Marotta sapeva anche tenere sotto pressione l’allenatore che veniva più controllato”. A dirlo è Paolo Brosio, noto tifoso della Juventus, che ha parlato ai microfoni di TMW. Brosio ha analizzato la situazione dei bianconeri, vicinissimi allo scudetto ma apparsi in difficoltà: “Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco – ha affermato -. Il gioco della Juve non legittima la vittoria dello ... Leggi su sportface

sportface2016 : Paolo #Brosio: '#Sarri non è da Juve, troppe parolacce' - latiziabionda_ : Rsga ho sognato che Paolo Brosio era il nuovo barista di Central Perk che cosa orrenda - 1N0MONACI : RT @LucillaMasini: ULTIM'ORA Paolo Brosio vede Salvini che bacia il crocifisso e lo scambia per Padre Pio. #salvinisciacallo #Salvinisomaro - MemoriaLiquida : @LucillaMasini ULTIM'ORA Salvini vede Paolo Brosio che bacia il crocefisso e lo scambia per se stesso dimagrito e i… - LucillaMasini : ULTIM'ORA Paolo Brosio vede Salvini che bacia il crocifisso e lo scambia per Padre Pio. #salvinisciacallo #Salvinisomaro -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Brosio Paolo Brosio: 'Sarri non è da Juve! Rimpiango Marotta...' ilBianconero Brosio: "Juventus, che caos. Un errore non aver tenuto Marotta. Sarri non è da Juve"

Paolo Brosio, noto tifoso juventino, ha parlato oggi ai microfoni di TMW: “Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Il gioco della Juve non legittima la vittoria dello scudetto e Sarri se non ha i gi ...

"Mattone del cuore", a Verona sfida solidale

Hellas Verona e Atalanta che si sfidano in campionato domani alle 17.15 al Bentegodi uniti nel sostenere il progetto “Mattone del cuore” del giornalista Paolo Brosio per la costruzione del primo osped ...

Paolo Brosio, noto tifoso juventino, ha parlato oggi ai microfoni di TMW: “Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Il gioco della Juve non legittima la vittoria dello scudetto e Sarri se non ha i gi ...Hellas Verona e Atalanta che si sfidano in campionato domani alle 17.15 al Bentegodi uniti nel sostenere il progetto “Mattone del cuore” del giornalista Paolo Brosio per la costruzione del primo osped ...