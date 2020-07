Palazzo Braschi, da domani la ,mostra ‘Per Gioco’ (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma – Da domani, 25 luglio, al 10 gennaio 2021 le sale espositive del Museo di Roma a Palazzo Braschi si trasformeranno in un ambiente magico e ricco di sorprese in occasione della mostra ‘Per Gioco’. La collezione dei giocattoli antichi della Sovrintendenza Capitolina, inizialmente programmata a partire dal 29 aprile 2020 e sospesa a causa dell’emergenza sanitaria. Oltre 700 esemplari di giocattoli antichi appartenenti alla Collezione capitolina animeranno infatti 22 sale al primo piano del museo, accompagnando i visitatori attraverso un percorso espositivo suddiviso per aree tematiche. La mostra, che fa parte di Romarama, il programma culturale di Roma Capitale e’ promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali ... Leggi su romadailynews

