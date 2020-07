New York, fulmine sulla Statua della Libertà: il VIDEO (Di venerdì 24 luglio 2020) Più di un milione di visualizzazioni in poche ore: un VIDEO catturato da una webcam a New York, ha immortalato il suggestivo momento in cui un fulmine ha colpito la Statua della Libertà. Un evento unico da riprendere che ha reso il VIDEO pubblicato sui social immediatamente virale. Di seguito le immagini del portento: L'articolo New York, fulmine sulla Statua della Libertà: il VIDEO proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera

Talkwalker ha acquisito Nielsen Social, un passo importante per la social analytics. Talkwaker mette a segno un’acquisizione importante quella di Nielsen Social, la social analytics diventa un settore ...

Coronavirus, studio americano: “Non si contagia con parto e allattamento”

Per le donne positive che hanno un parto c’è una bassa probabilità di trasmettere il coronavirus ai nascituri, anche durante l’allattamento Parto e allattamento, le donne positive al coronavirus posso ...

