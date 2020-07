Migranti, fuga all’alba dal Cara di Restinco (Di venerdì 24 luglio 2020) BARI – Un gruppo di circa 30 migranti nordafricani ospitati nel Cara di Restinco (Brindisi) è fuggito all’alba di oggi. I migranti erano nel Centro per richiedenti asilo dove sono arrivati dopo essere sbarcati sulle coste siciliane. Alcuni dei fuggitivi sono stati rintracciati. Leggi su dire

I migranti in fuga hanno violato la quarantena anti-Covid alla quale erano sottoposti dopo lo sbarco nei giorni scorsi sulle coste italiane. Tutti erano stati sottoposti al tampone dal personale ...

BRINDISI – Fuga dal centro Cara nel cuore della notte. Trenta migranti sono riusciti ad allontanarsi dalla struttura di Restinco, a Brindisi, violando lo stato di quarantena al quale erano sottoposti ...

