Messi all’Inter, l’entourage dell’argentino smentisce le voci (Di venerdì 24 luglio 2020) Da alcune ore si parla insistentemente della possibilità che Leo Messi possa trasferirsi all’Inter, ma l’entourage dell’attaccante argentino del Barcellona smentisce le voci, definendole come false. Si è parlato di un trasferimento del padre della Pulce, Jorge, a Milano, per trattare con il club nerazzurro, ma pare non sia vero. Intanto Messi si gode le vacanze in attesa di tornare in campo l’8 agosto per la sfida di Champions contro il Barcellona. Leggi su sportface

Oltresport41 : #Messi all'#Inter per ora è follia pura....bere meno cari giornalai! Guardatevi il video - sportface2016 : #Messi all'#Inter, l'entourage dell'argentino smentisce le voci - internewsit : Messi all'Inter? L'entourage smentisce: 'Il papà a Milano? Tutto falso' - - owenbuzzo : Il giorno che vedrò Messi all'Inter mi farò ricrescere i capelli come il buon Andonio di Lecce...tutte le notizie c… - infoitsport : Mundo Deportivo: 'Messi all'Inter, l'entourage smentisce' -

