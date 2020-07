Mes, continua lo scontro all’interno del governo (Di venerdì 24 luglio 2020) La maggioranza di governo continua a dimostrarsi fortemente divisa riguardo l’utilizzo del Mes. Una questione che però va risolta al più presto. Il Mes continua ad essere un argomento fortemente divisivo all’interno della maggioranza di governo. L’ultima spaccatura si è verificata durante il voto sulla risoluzione riguardante le conclusioni del Consiglio Europeo. Pd e 5 … L'articolo Mes, continua lo scontro all’interno del governo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Marcozanni86 : Ma se il governo esulta perché l€uropa ci ha dato 200 miliardi, e se la #BCE fino almeno al 2022 coprirà adeguatame… - rossella_falai : RT @Marcozanni86: Ma se il governo esulta perché l€uropa ci ha dato 200 miliardi, e se la #BCE fino almeno al 2022 coprirà adeguatamente il… - MRC_uscITA : RT @Marcozanni86: Ma se il governo esulta perché l€uropa ci ha dato 200 miliardi, e se la #BCE fino almeno al 2022 coprirà adeguatamente il… - RaffaeleFor : RT @Marcozanni86: Ma se il governo esulta perché l€uropa ci ha dato 200 miliardi, e se la #BCE fino almeno al 2022 coprirà adeguatamente il… - stefanoedo : RT @Marcozanni86: Ma se il governo esulta perché l€uropa ci ha dato 200 miliardi, e se la #BCE fino almeno al 2022 coprirà adeguatamente il… -

Ultime Notizie dalla rete : Mes continua

ilGiornale.it

A prescindere da come si valuti la reazione dell’Europa all’emergenza sanitaria e alla relativa crisi economica, la conferma della sua irrimediabile inadeguatezza o il segno di un nuovo inizio, occorr ...Da un lato il successo del negoziato europeo che apre prospettive inedite e irripetibili per il nostro Paese e per tutta l’Unione. Dall’altro i dati drammatici sull’occupazione – flagellata dagli effe ...