Maxxi, ‘Romarabeat’ con Moni Ovadia e Tosca (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma – La grande musica torna ad animare la piazza del Maxxi con due appuntamenti in programma per la prossima settimana. Cosi’ in una nota la Fondazione Maxxi Roma. Martedi’ 28 luglio alle ore 21, spazio a ‘Romarabeat’, l’eccezionale ensemble che vede musicisti maghrebini, rom rumeni e solisti italiani, raccontare insieme l’incontro tra melodie arabe e ritmi tzigani con al centro il Mediterraneo. Ospite speciale della serata sara’ Moni Ovadia che con la sua emblematica voce raccontera’ di marinai greci e feste sefardite accompagnato dalle note pirotecniche dei musicisti in scena, in un viaggio affascinante fatto di suoni e storie, da Istanbul ai Balcani, dai regni del Maghreb alla Sicilia. Sul palco: Primiano Di Biase pianoforte, Ziad Trabelsi voce e oud, Paolo ... Leggi su romadailynews

