Lo scrittore Behrouz Boochani ottiene asilo in Nuova Zelanda (Di venerdì 24 luglio 2020) ROMA – Behrouz Boochani, scrittore curdo-iraniano, per anni detenuto in un centro per migranti nell’isola australiana di Manus, ha ottenuto lo status di rifugiato in Nuova Zelanda. Al quotidiano Guardian Australia oggi l’autore ha detto di sentirsi sollevato ma di non poter “festeggiare appieno” pensando ai tanti compagni ancora prigionieri nell’isola che “stanno lottando per la libertà”. Leggi su dire

profluigimarino : RT @martaserafini: Una buona notizia #boochani - frapac71 : RT @martaserafini: Una buona notizia #boochani - Agenzia_Dire : Ha detto di sentirsi sollevato ma di non poter “festeggiare appieno” pensando ai tanti compagni ancora prigionieri… - martaserafini : Una buona notizia #boochani - yuna_hikari : RT @unoscribacchino: Dopo sei anni sull'isola-lager di Manus (Papua Nuova Guinea) dove l'#Australia imprigionava rifugiati e richiedenti as… -

Ultime Notizie dalla rete : scrittore Behrouz Asilo in Nuova Zelanda per lo scrittore curdo-iraniano Boochani, voce dei migranti di Manus La Repubblica Asilo in Nuova Zelanda per lo scrittore curdo-iraniano Boochani, voce dei migranti di Manus

Nel giorno del suo 37esimo compleanno, il 23 luglio, Behrouz Boochani è tornato a essere un uomo libero. La Nuova Zelanda della premier Jacinda Ardern ha riconosciuto lo status di rifugiato allo ...

La Nuova Zelanda concede asilo allo scrittore curdo iraniano Behrouz Boochani

La notizia, attesa da mesi, è arrivata nel giorno del suo 37esimo compleanno. E in regalo è arrivato l’asilo, concesso dalla Nuova Zelanda. Un sollievo per Behrouz Boochani, rifugiato curdo-iraniano, ...

Nel giorno del suo 37esimo compleanno, il 23 luglio, Behrouz Boochani è tornato a essere un uomo libero. La Nuova Zelanda della premier Jacinda Ardern ha riconosciuto lo status di rifugiato allo ...La notizia, attesa da mesi, è arrivata nel giorno del suo 37esimo compleanno. E in regalo è arrivato l’asilo, concesso dalla Nuova Zelanda. Un sollievo per Behrouz Boochani, rifugiato curdo-iraniano, ...