Lavoratori P.A., siglato protocollo per rientro in sicurezza (Di venerdì 24 luglio 2020) (Teleborsa) – Cgil, Cisl e Uil e le categorie del pubblico impiego hanno firmato questa mattina un protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro. Lo riferisce il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, che ha guidato la delegazione della confederazione di via Lucullo composta anche dai leader della Uil Fpl e della Uilpa, Michelangelo Librandi e Nicola Turco. “Il protocollo – ha dichiarato Bombardieri – mette in sicurezza i Lavoratori, in vista del loro graduale rientro sui posti di lavoro. Nel testo vengono definite misure di prevenzione e tutela della salute dei Lavoratori pubblici, a partire dalla misurazione della temperatura corporea fino alla dotazione di dispositivi di protezione ... Leggi su quifinanza

darioq : Appena firmati protocolli su sicurezza Covid tra FunPub e sindacati - fontanabuona : Siglato l’accordo per i lavoratori e le lavoratrici delle mense scolastiche liguri - lucainge_tweet : Siglato l’accordo per i lavoratori e le lavoratrici delle mense scolastiche liguri - tigullio_tweet : Siglato l’accordo per i lavoratori e le lavoratrici delle mense scolastiche liguri - Teleradiopace : Siglato l’accordo per i lavoratori e le lavoratrici delle mense scolastiche liguri -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoratori siglato Accordo siglato tra Dusty e sindacati: 31 lavoratori verso la stabilizzazione CataniaToday Lavoratori P.A., siglato protocollo per rientro in sicurezza

(Teleborsa) - Cgil, Cisl e Uil e le categorie del pubblico impiego hanno firmato questa mattina un protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro. Lo ...

Caporalato, l’Emilia Romagna si impegna a siglare il Patto per il giusto compenso

Secondo i dati dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro riportati nel “Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022?, su oltre 7 mila accertamenti ef ...

(Teleborsa) - Cgil, Cisl e Uil e le categorie del pubblico impiego hanno firmato questa mattina un protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro. Lo ...Secondo i dati dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro riportati nel “Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022?, su oltre 7 mila accertamenti ef ...