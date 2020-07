La cena maledetta in Cilento: cinque contagiati, positiva anche una bimba di 2 anni (Di venerdì 24 luglio 2020) C'è anche una bambina di due anni tra i dieci casi positivi accertati nel comune di Pisciotta. Sarebbe la nipote di uno degli ospiti della cena organizzata a casa del medico salernitano . La ... Leggi su leggo

C’è anche una bambina di due anni tra i dieci casi positivi accertati nel comune di Pisciotta. Sarebbe la nipote di uno degli ospiti della cena organizzata a casa del medico salernitano. La positività ...

