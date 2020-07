Juve, Scudetto in albergo per Sarri? Le combinazioni per festeggiare al J Hotel (Di venerdì 24 luglio 2020) La Juventus rinvia la festa per il 9° Scudetto consecutivo. Era attesa la festa in quel di Udine. In tanti hanno rievocato il successo del 5 maggio del 2002 ma stavolta la festa bianconera è arrivata per i padroni di casa. I friulani infatti hanno ribaltato la partita, vincendo per 2-1 grazie ai gol nel secondo tempo di Nestorovski e Fofana. La Juve ha provato a vincerla, ha spinto e ha subito la beffa nel finale: queste le indicazioni di Sarri dopo la gara. Udinese Calcio v Juventus - Serie A... Leggi su 90min

MovistarFutbol : De Ligt marca el camino. La Juve acaricia el Scudetto. #VolverEsGanar - Sport_Mediaset : La #Juventus vince lo scudetto domenica se... Se i bianconeri battono la #Sampdoria è fatta. Ma potrebbero anche f… - SkySport : La Juve vince lo scudetto se: le combinazioni per i bianconeri campioni d'Italia - dAngeliFilippo : @Pavelfloyd Infatti non sono contento neanche io! Però mi prendo questo scudetto e spero sia allestita una Juve dec… - Massimo53502343 : RT @StefanoLamp: Appello alla @juventusfc. In caso di scudetto dedicate un pensiero al vostro grande tifoso Claudio Calò, venditore di @sca… -