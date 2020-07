Imprevisti esercizi di riappropriazione della differenza femminile (Di venerdì 24 luglio 2020) Il luogo cieco di un antico sogno di simmetria recitava il titolo della prima parte di Speculum di Luce Irigaray, un classico del pensiero femminista della differenza. Il progetto di questo testo del ’74 era quello di colmare i vuoti della mancata esperienza dell’alterità, quella dell’identità femminile, trattata dalla tradizione psicoanalitica e filosofica occidentale, come copia manchevole del maschile, priva di una sua rappresentazione e quindi di immagini. Probabilmente, modificare la lettura della tradizione occidentale non è possibile, ma dare … Continua L'articolo Imprevisti esercizi di riappropriazione della differenza femminile ... Leggi su ilmanifesto

