Il video del portiere russo colpito da un fulmine (ora sta bene, è tornato a giocare) (Di venerdì 24 luglio 2020) Il video è davvero impressionante. Il portiere sedicenne Ivan Zaborovsky, durante l’allenamento della sua squadra, in Russia, viene colpito da un fulmine. Succede il 4 luglio scorso. Tre settimane dopo Zaborovsky è tornato in campo. Lo Spiegel riporta anche il ricordo del giovane calciatore: “Il mio ultimo ricordo è come inizio l’allenamento da casa. Poi mi sono svegliato in ospedale.” Gli resta una cicatrice sul petto. Il massaggio cardiaco gli ha salvato la vita. Ora è tornato in forma e ha firmato un contratto con la squadra senior del suo club, che gioca nella terza divisione russa. L'articolo Il video del portiere russo colpito da un ... Leggi su ilnapolista

virginiaraggi : Ieri sera al Circo Massimo abbiamo dedicato la prima del Barbiere di Siviglia, in programma per la stagione estiva… - virginiaraggi : Oggi siamo in via Celio Vibenna, la strada che regala un panorama unico al mondo: il Colosseo. Il Simu ha avviato i… - Mov5Stelle : C'è chi chiacchiera ancora del MES? I motivi definitivi del perché no. Abbiamo altri strumenti di finanziamento e… - pussyy_powerr : @QueenBeyVenus Credo che saranno gli stessi video ma con un edit diverso, ad esempio verranno tolte le scene del fi… - yessonoio : Raga ve immaginate se tipo la prima parte del video è quella già girata mentre la fine l’hanno registrata dopo e co… -