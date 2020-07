I marittimi chiedono aiuto a Conte. Mattioli (Confitarma): E’ una crisi umanitaria, intervenire al più presto (Di venerdì 24 luglio 2020) “Una urgente azione politica per il benessere dei marittimi”: a sollecitarla, con una lettera al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sono tredici organizzazioni “che rappresentano le parti sociali marittime europee e internazionali”. Nella lettera si esprime “apprezzamento per gli sforzi delle autorità italiane” ma si sottolinea “che occorre fare ancora di più per facilitare i cambi degli equipaggi che attualmente avvengono solo in una percentuale molto ridotta rispetto a ciò che è necessario”, e si pone l’accento sul “ruolo essenziale svolto dai marittimi nel mantenimento del flusso globale di energia, cibo, medicine e forniture mediche via nave”. Infine si ricorda che “molti marittimi sono stati lontani da casa ... Leggi su ildenaro

“Una urgente azione politica per il benessere dei marittimi”: a sollecitarla, con una lettera al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sono tredici organizzazioni “che rappresentano le parti socia ...

