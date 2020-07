Halo Infinite avrà le modalità co-op e split screen (Di venerdì 24 luglio 2020) Halo Infinite vedrà il ritorno della co-op e dello split screen, ha confermato 343 Industries. In una sessione di preview online che si è svolta immediatamente dopo il reveal del gameplay di Halo Infinite, lo studio ha confermato che entrambe le modalità torneranno in quello che chiamano un "reboot spirituale" per la serie. La sessione è stata anche utilizzata per rivelare che il capo dei Banished si chiama Escharum.343 ha anche confermato come vuole tornare alle radici della serie, con Infinite che cercherà di evocare lo stesso senso di meraviglia che i giocatori hanno provato nel 2001. Leggi altro... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Confermate la co-op e lo split screen in #HaloInfinite. - SapphicCatgirl : @kentuckyfried @BrokenGamezHDR_ A brute in Halo Infinite - JakeNagare : RT @StrawHatRy: Halo 2 Anniversary Edition (2014) Halo Infinite (2020) - RiftWalkerTravl : RT @FifferDraws: No one: Brutes in halo infinite: - dankly115 : RT @vengeful_vadam: Halo: Infinite Battle Rifle. -