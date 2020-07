Gasperini: “Infortunio Mbappé? Dispiace, non vogliamo vincere sulle disgrazie altrui” (Di venerdì 24 luglio 2020) Al termine della gara pareggiata contro il Milan, il tecnico dell’Atalanta, Gasperini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a proposito dell’infortunio di Mbappé: “Dispiace, non lo sapevo. Mbappé è un grandissimo, spero non sia una cosa seria. Non vogliamo vincere sulle disgrazie altrui. Anzi, se vinci contro questo tipo di giocatori il tuo risultato è ancora più valorizzato”. FOTO: Twitter ufficiale Atalanta L'articolo Gasperini: “Infortunio Mbappé? Dispiace, non vogliamo vincere sulle disgrazie altrui” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

