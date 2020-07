Ekong: “Abbiamo giocato con personalità” (Di venerdì 24 luglio 2020) Alla fine di Udinese-Juventus, William Troost-Ekong ha parlato ai microfoni di Udinese Tv: “Sono molto contento perché questi sono 3 punti pesantissimi e perché credo che prima della partita nessuno avrebbe scommesso su di noi. Loro sono venuti qui per festeggiare e questo ci ha caricati prima della partita, oggi abbiamo giocato con personalità e abbiamo meritato di vincere. Io meglio come centrale? Sì, ho giocato in mezzo per due anni ma dopo il lockdown il Mister mi ha voluto spostare sulla destra. Ovviamente decide lui come scendiamo in campo ma credo che da centrale di difesa posso essere più utile alla squadra. Squalifica? Secondo me non era un fallo tanto pesante da essere da ammonizione ma ho fiducia nella squadra e so che ce la possono fare anche senza di me. In compenso, spero ... Leggi su udine20

