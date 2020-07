Disastro Giua, modificata anche la pagina Wikipedia: “arbitro scarso e incompetente” (Di venerdì 24 luglio 2020) Non sono mancate le critiche nei confronti dell’arbitro Antonio Giua, reduce da una direzione di gara veramente discutibile nella partita del campionato di Serie A tra Parma e Napoli. Ma in generale sono tanti i dubbi sulle qualità del fischietto di gara, non sono mancati infatti gli errori anche nelle recenti gare. Nella sfida tra le squadre di D’Aversa e Gattuso ha fischiato tre calci di rigore, tutti eccessivi dopo aver rivisto le immagini. “Che rigore è questo? Kulusevski è caduto da solo. Ma va bene, noi potevamo fare meglio. Non siamo fortunati con questo arbitro”, sono le dichiarazioni a caldo dell’allenatore azzurro. Gli utenti di Wikipedia hanno deciso di modificare la pagina di Giua: “arbitro incompetente, scarso e ... Leggi su calcioweb.eu

Hanno fatto scalpore i due rigori concessi dall’arbitro Giua al Parma contro il Napoli ... In molti si sono schierati contro l’operato dell’arbitro, autore di un disastro anche in Napoli-Lecce (non ...

Parma-Napoli, quando Giua non seppe più cosa decidere

Premesso che è vero che nel calcio ci sono tre risultati, che non sempre si può vincere, che a volte si può pareggiare e che talvolta si può addirittura perdere sempre se tra due settimane non ti devi ...

