Destiny 2 Oltre la Luce: sarà disponibile su Game Pass e xCloud (Di venerdì 24 luglio 2020) Non solo first-party alla conferenza Microsoft di ieri. Destiny 2: Oltre la Luce si è mostrato, l’espansione è in arrivo su Game Pass e supporterà xCloud Lo abbiamo detto: l’evento Microsoft di ieri è stata una vera miniera di annunci, soprattutto per quanto riguarda l’ambito first-party della divisione gaming del colosso di Redmond (basti pensare all’annuncio di Fable 4). Tuttavia non sono mancate le notizie anche su alcuni importanti titoli multipiattaforma. Ad esempio, Bungie ha annunciato grosse novità per Destiny 2, il suo titolo di punta. Ebbene si, Destiny 2: Oltre la Luce arriverà su Xbox Game Pass con ... Leggi su tuttotek

