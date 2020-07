Dati Istat fiducia a due velocità, ancora incertezza su ripresa (Di venerdì 24 luglio 2020) (Teleborsa) – L’andamento della fiducia esprime con chiarezza tutte le difficoltà e le incertezze sulla ripresa, dopo il blocco generato dalla pandemia. Questo il commento dell’Ufficio Studi Confcommercio sui Dati sulla fiducia dei consumatori e delle imprese a luglio diffusi nella giornata di oggi venerdì 24 luglio dall’Istat. Dopo i parziali recuperi di maggio e giugno, le famiglie manifestano preoccupazione per i prossimi mesi, atteggiamento che si già si riflette sulla decelerazione della dinamica dei consumi. Per le imprese, sottolinea Confcommercio, c’è invece un diffuso miglioramento delle aspettative che rimane, tuttavia, fortemente condizionato dai livelli pregressi di caduta della fiducia. La filiera turistica è ... Leggi su quifinanza

