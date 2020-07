Crotone: 5 gol per la Serie A (Di venerdì 24 luglio 2020) Il Crotone annienta il Livorno con una manita. Cinque reti per avvicinare ancora di più la promozione in Serie A. Un passo falso dello Spezia darebbe la certezza matematica della promozione che sarebbe la giusta ricompensa per l’ottima stagione dei calabresi guidati da Stroppa che torna in Serie A dopo la parentesi con il Pescara. LA PARTITA La prima rete dell’incontro è del Livorno però: al minuto 12 il Livorno sfrutta un errore di impostazione di Marrone che regala palla al laterale del Livorno che pesca Trovato in area da solo. Destro che batte Cordaz e porta avanti la squadra di casa. Il gol sveglia la squadra di Stroppa che si riversa subito nella metà campo avversaria. Punto di riferimento dell’azione offensiva calabrese è Symi che è il miglior realizzatore ... Leggi su sport.periodicodaily

