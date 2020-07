Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 23 luglio 2020 (Di venerdì 24 luglio 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 23 luglio 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il film Nessuno mi può giudicare ha totalizzato 2582 spettatori (13.52% di share); su Canale5 la puntata di Temptation Island ha avuto 3727 spettatori, 23.73% di share. Il film Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie su Italia1 ha avuto 939 spettatori (5.15%); su Rai2 Novantesimo minuto 1112 (5.52%), poi la puntata di Hawaii Five-0 896 spettatori (4.50%), mentre il documentario In arte…Patty Pravo su Rai3 665 spettatori (3.50%). Su Rete4 lo show de I Legnanesi ha totalizzato 680 (3.83%) e su La7 la puntata di In Onda – Focus 710 (3.87%). ... Leggi su ascoltitv

