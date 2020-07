Apre a Roma “Per Gioco”, la mostra che svela l’incanto dei giocattoli antichi (Di venerdì 24 luglio 2020) C’è la casa di bambole della regina di Svezia, che ha oltre 300 anni, e c’è la bambola che rappresenta una mamma con bambino, che di anni ne ha quasi 600. E poi ci sono i carillon, le fattorie, le lanterne magiche, i cavalli a dondolo e le immancabili macchinine. C’è, insomma, la storia del giocattolo nella mostra “Per gioco. La collezione dei giocattoli antichi della sovrintendenza capitolina”, che si Apre domani al Museo di Roma a Palazzo Braschi. Sei aree tematiche, 22 sale, oltre 700 pezzi Nel più rigoroso rispetto delle norme anti-Covid, la rassegna andrà avanti fino al 10 gennaio e svelerà gli oltre 700 esemplari della collezione capitolina. Curata da Emanuela Lancianese, con allestimento e scenografia di Enzo Pinci ... Leggi su secoloditalia

