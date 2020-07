Alessandro Basciano nuovo tronista di Uomini e Donne? Il web non ha dubbi (Di venerdì 24 luglio 2020) La storia si ripete. Alessandro Basciano dopo essersi fatto notare nella corte di Queen Mary è sbarcato a Temptation Island. Addominali bene in vista, poche argomentazioni (non pare, senza offesa, dotato di ragionamenti particolarmente interessanti) e sguardo da latin lover: il trono di Uomini e Donne sarà suo? Alessandro Basciano nuovo tronista di Uomini e... L'articolo Alessandro Basciano nuovo tronista di Uomini e Donne? Il web non ha dubbi proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

blogtivvu : Alessandro Basciano nuovo tronista di Uomini e Donne? Il web non ha dubbi (e nemmeno noi!) ??? ? Ti raccontiamo tutt… - blogtivvu : Alessandro Basciano nuovo tronista di Uomini e Donne? - blogtivvu : Alessandro Basciano e Valeria Liberati stanno insieme? Parla l’ex tentatore di Temptation Island ??? ????? Ti raccon… - zazoomblog : Temptation Island Alessandro Basciano e Valeria Liberati stanno insieme? Parla l’ex tentatore - #Temptation #Island… - blogtivvu : Temptation Island, Alessandro Basciano e Valeria Liberati stanno insieme? Parla l’ex tentatore -