Al via le selezioni per partecipare all'edizione 2020 di "InnovAzioni - Strumenti e soluzioni per la (Di venerdì 24 luglio 2020) Pescara - Al via le selezioni per partecipare all'edizione 2020 di "InnovAzioni - Strumenti e soluzioni per la crescita", evento firmato Confindustria Chieti Pescara, organizzato da Sezione Servizi Innovativi in collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori e Match 4.0 - Digital Innovation Hub Abruzzo, patrocinio di Consulta Servizi Innovativi di Confindustria Abruzzo e Comune di Pescara. L'evento - all'Aurum di Pescara 13 e 14 novembre 2020 - farà da contenitore al 'Premio nazionale Campioni d'InnovAzioni - Grandi Aziende' che vedrà protagoniste realtà imprenditoriali affermate, e il Premio nazionale Campioni d'InnovAzioni rivolto alle Pmi, contest aperto a piccole e medie imprese con sede ... Leggi su abruzzo24ore.tv

inabruzzocom : “InnovAzioni – Strumenti e soluzioni per la crescita”: selezioni 2020 al via - ilgiornaledv : Its Academy: al via da domani in Veneto le selezioni per il nuovo biennio per 336 supertecnici meccatronici... - LiguriaNotizie : 80 giovani per le selezioni Optimist allo Yacht Club Sanremo - Aldo11221383 : @Libero_official con tutti i laureati che stanno a spasso!! ma selezioni rapide magari via internet che caz... ci v… - RobRe62 : RT @GroupamaIT: ?? #GroupamaAssicurazioni forma i talenti del futuro: al via le selezioni per il Master in #DataScience & #AI di @TalentGard… -

Ultime Notizie dalla rete : via selezioni Its Academy: al via in Veneto le selezioni del nuovo bienni per 335 supertecnici meccatronici PadovaOggi Al via le selezioni per partecipare all'edizione 2020 di "InnovAzioni - Strumenti e soluzioni per la

Al via le selezioni per partecipare all'edizione 2020 di "InnovAzioni - Strumenti e soluzioni per la crescita", evento firmato Confindustria Chieti Pescara, organizzato da Sezione Servizi Innovativi ...

Venezia 77: ecco i film della Settimana Internazionale della Critica

L’atmosfera di Venezia 77 inizia a farsi sempre più importante. Negli ultimi giorni è stata infatti annunciata la selezione ufficiale dei film che saranno in concorso alla 35. Settimana Internazionale ...

Al via le selezioni per partecipare all'edizione 2020 di "InnovAzioni - Strumenti e soluzioni per la crescita", evento firmato Confindustria Chieti Pescara, organizzato da Sezione Servizi Innovativi ...L’atmosfera di Venezia 77 inizia a farsi sempre più importante. Negli ultimi giorni è stata infatti annunciata la selezione ufficiale dei film che saranno in concorso alla 35. Settimana Internazionale ...