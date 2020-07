Ungheria, licenziato caporedattore del principale sito di informazione. Aveva detto: “La nostra libertà è in pericolo” (Di giovedì 23 luglio 2020) Szabolcs Dull, caporedattore del principale sito ungherese di notizie Index è stato licenziato dopo avere denunciato un mese fa che l’indipendenza del giornale era a rischio. La redazione ne ha chiesto la riassunzione all’editore László Bodolai – che lo ha licenziato di persona – ma lui ha rifiutato. A quel punto tre giornalisti del sito, Kata Janecskó, András Dezső e Bálint Szalai, hanno rassegnato le dimissioni. Il caso è diventato nazionale e il 24 luglio il partito di centro Momentum – il terzo del Paese per consensi – ha organizzato una manifestazione a Budapest a sostegno della liberà dei media in Ungheria, fortemente compromessa da quando il premier Viktor Orban ... Leggi su ilfattoquotidiano

Szabolcs Dull, caporedattore del principale sito ungherese di notizie Index è stato licenziato dopo avere denunciato un ... a Budapest a sostegno della liberà dei media in Ungheria, fortemente ...

Ungheria: arrivano le prime dimissioni dopo licenziamento caporedattore portale "Index"

Budapest, 23 lug 18:17 - (Agenzia Nova) - Tre membri dello staff del portale di informazione indipendente ungherese "Index" hanno rassegnato le dimissioni dopo una riunione svoltasi oggi, nella quale ...

