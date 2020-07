Ue: Fico, 'fondamentale ruolo Parlamento, atto indirizzo per utilizzo fondi e progetti' (3) (Di giovedì 23 luglio 2020) (Adnkronos) - "Credo che il risultato raggiunto dall'Italia con l'approvazione del Recovery fund sia un momento di svolta. Adesso -ha puntualizzato Fico- come Paese (questo spesso ci è mancato) dobbiamo avere la capacità di progettare, di saper spendere fino in fondo i fondi, di avere una visione di ciò che il Paese dovrà essere da qui a vent'anni. Non credo che ci possa essere un Paese che non guardi al proprio ecosistema, che non attui una politica energetica che vada verso le energie rinnovabili e l'abbandono delle fonti fossili". "Abbiamo davanti a noi una sfida epocale e dobbiamo saperla cogliere, il governo da parte sua e il Parlamento dall'altra parte. Credo che il Parlamento debba dare assolutamente un atto di indirizzo, e ci potrebbe essere anche un ... Leggi su liberoquotidiano

