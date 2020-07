Tenuità del fatto anche per i reati senza pena detentiva minima (Di giovedì 23 luglio 2020) L'art. 131 bis c.p. è incostituzionale?Irragionevole non applicare l'esimente ai reati poco offensiviIncostituzionale non applicare l'esimente ai reati che non prevedono pena minimaL'art. 131 bis c.p. è incostituzionale?Torna su Con la sentenza n. 156/2020 (sotto allegata) la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità dell'art. 131 bis c.p., che esclude la punibilità se il fatto è particolarmente tenue, nella parte in cui esclude la sua applicazione ai reati che non contemplano un minimo edittale di pena detentiva, mentre lo prevede per quelli per i quali è prevista una pena massima di 5 anni. Fatta questa premessa vediamo come la Consulta è giunta a una simile conclusione. Il ... Leggi su studiocataldi

