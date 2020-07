Taylor Swift, nuovo album a sorpresa (Di giovedì 23 luglio 2020) ANSA, - NEW YORK, 23 LUG - Una sorpresa intitolata "Folklore" è in arrivo per i fan di Taylor Swift: la regina della pop music globale ha annunciato il debutto, a mezzanotte del 23 luglio, di un album ... Leggi su corrieredellosport

team_world : Che giornata!!!! TAYLOR SWIFT ha annunciato l'uscita di #Folklore, il suo ottavo album in studio! ? L'artista ha p… - sherazadswift : RT @alefthand_: Io appena Taylor Swift ha annunciato #Folklore - greysonelove : RT @GNEDDD0: Da ANTi Taylor Swift ha rilasciato TRE album tutto ciò è IMBARAZZANTE - SaRa___TCCP : RT @tswiftita_: ?? FOLKORE • il nuovo album a sorpresa di Taylor Swift • Domattina alle 6:00! ???? - heyadora13 : RT @intaysarms: scusatemi ma a me frega poco e niente delle vostre polemiche inutili riguardo il rilascio improvviso di folklore ORA CHE TA… -