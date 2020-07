Tacchinardi: 'Se la Juve vuole proseguire con Sarri deve cambiare sei o sette giocatori' (Di giovedì 23 luglio 2020) L'ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Tante le tematiche affrontate, su tutti l'eventuale conferma o meno di Maurizio Sarri alla guida tecnica della Juventus nella prossima stagione. Su tale argomento l'ex giocatore ... Leggi su it.blastingnews

Oggi è il compleanno dell'ex giocatore della Juventus Alessio Tacchinardi che compie 45 anni. Su Twitter il club bianconero gli ha fatto gli auguri così: "Una vita in bianconero, tanti auguri Alessio ...

Paratici. "Sarri e Ronaldo restano"

Maurizio Sarri e Cristiano Ronaldo resteranno alla Juve. Lo ha assicurato il ds bianconero Fabio Paratici. "Sulle voci del vertice per decidere l'esonero di Sarri ci siamo fatti due risate. Basta un p ...

