“Sei incinta?”, il vestito di Chiara Ferragni fa “difetto” in vita ed i fan impazziscono, lei interviene (Di giovedì 23 luglio 2020) Chiara Ferragni incinta? L’imprenditrice digitale posta un nuovo scatto e fa impazzire gli estimatori. Per colpa di una cintura particolare, infatti, sembrava che avesse un pancino sospetto, tanto da fare chiacchierare l’avido popolo del web avido di news che si discostino da Belen e Stefano. Chiara Ferragni incinta? La moglie di Fedez interviene “Chiara, ma... L'articolo “Sei incinta?”, il vestito di Chiara Ferragni fa “difetto” in vita ed i fan impazziscono, lei interviene proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

blogtivvu : 'Sei incinta?', il vestito di Chiara Ferragni fa 'difetto' in vita ed i fan impazziscono (e la costringono ad inter… - mdimagritt : RT @La_Smartis: @mdimagritt Quindi era uscito “sei incinta” perché a me dà sempre quello come prognosi - blogtivvu : “Sei incinta?”, il vestito di Chiara Ferragni fa “difetto” in vita ed i fan impazziscono, lei interviene - chaptersburnn : penso che la domanda “sei incinta?” quando ad una donna si vede un po’ di pancia sia una delle cose peggiori da chiedere - A_mente_libera : @erry1976 Sei incinta? -

