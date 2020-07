Puglia-Svizzera, ipotesi di frode multimilionaria: sequestri e quattro indagati Guardia di finanza (Di giovedì 23 luglio 2020) Una società Svizzera, una di Bari e una di Modugno. Operanti nel settore dell’energia elettrica. La prima cedeva l’energia al consorzio barese, come cessione di importazione che non sconta l’Iva. Il consorzio barese vendeva alla società di Modugno e incassava l’Iva che non versava in Italia ma alla società Svizzera. Cioè al fornitore del suo fornitore. Ciò che in sede di ispezione ha insospettito la Guardia di finanza. Ipotizzata una frode: sequestro di 15,2 milioni di euro alle società italiane con blocco di beni a Roma e in Puglia e di denaro. Denunciati i quattro amministratori. Secondo l’accusa sono state emesse fatture false per 74 milioni di euro fra il 2014 e il 2015. L'articolo ... Leggi su noinotizie

In particolare, dalle indagini è emerso che la società svizzera ha ceduto l'energia elettrica solo formalmente alla CEI S.r.l. (risultata una mera "cartiera" o società "schermo", inadempiente a tutti

