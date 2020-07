Prove libere di Android 11 su Samsung Galaxy S20, primo indizio (Di giovedì 23 luglio 2020) Ebbene si, Android 11 su Samsung Galaxy S20 potrebbe essere già in una prima fase di test. Una "paparazzata" di un membro della community XDA-Developers avrebbe messo in evidenza proprio come il nuovissimo aggiornamento software sarebbe stato ritrovato sul modello Ultra della serie, in particolare sul tracker della versione del firmware ufficiale di Samsung. Si tratterebbe del primissimo approccio al firmware di Google ma la cosa non stupisce affatto. Android 11 è ancora in fase beta per la stessa Mountain View e a bordo dei googlefonini. La release finale del major update di questo 2020 potrebbe arrivare entro il mese di settembre e solo successivamente il produttore Samsung lancerebbe la sua prima release sperimentale per lo stesso aggiornamento. Le tracce di ... Leggi su optimagazine

