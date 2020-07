Piscina in vendita a prezzo conveniente: denunciato un 35enne per truffa (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Stazione di Montella hanno denunciato una 35enne della provincia di Pescara ritenuta responsabile di truffa. L’indagine prende spunto dalla denuncia da parte di una persona del luogo che, in cerca di un buon affare, veniva attratta dal prezzo oltremodo conveniente di una Piscina in vendita su un noto sito di annunci on-line. Ignara del raggiro in cui sarebbe incappata, non esitava a contattare l’inserzionista, anche per avere maggiori chiarimenti e per ridurre al minimo il dubbio che potesse trattarsi di una truffa. Venivano così fornite dettagliate spiegazioni che conquistavano la fiducia dell’acquirente la quale non esitava a “bloccare l’affare” versando la somma ... Leggi su anteprima24

