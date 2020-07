Pioli: 'Occhio Atalanta, non è più il Milan dell'andata' (Di giovedì 23 luglio 2020) Stefano Pioli in conferenza stampa a Milanello, alla vigilia di Milan-Atalanta e a pochi giorni dal rinnovo del contratto, firmato ufficialmente questa mattina,. "Sto facendo fatica a non pensare a ... Leggi su gazzetta

sportli26181512 : Pioli: 'Occhio Atalanta, non è più il Milan dell'andata. Avanti con Ibra? Ne parleremo': Pioli: 'Occhio Atalanta, n… - Gazzetta_it : #Pioli: 'Occhio #Atalanta, non è più il #Milan dell'andata. Avanti con #Ibrahimovic? Ne parleremo' #MilanAtalanta… - genovesergio76 : Eurosport : Milan, giustissimo tenere Pioli ma occhio a non commettere il solito errore: serve continuità - - AlexMarchisio81 : @Sabatini Pioli è un bravissimo allenatore ma occhio a fare valutazioni di valore assoluto in un campionato che gio… - cbmontello : @ElBuffi82 Ma IL pretino Pioli.....e' na brava persona......occhio alla Ferrarelle -