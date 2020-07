Perché il virus si è diffuso più al Nord? Una ricerca ce lo spiega (Di giovedì 23 luglio 2020) B44 e C01, sono questi i due alleli responsabili dei contagi covid-19, che differiscono per distribuzione nelle popolazioni delle varie regioni d’Italia. Il coronavirus non è stato per nulla democratico, non si è diffuso a macchia d’olio su tutta Italia, anzi, sappiamo bene che ha attecchito ferocemente in determinate regioni d’Italia lasciandone totalmente scoperte altre, … L'articolo Perché il virus si è diffuso più al Nord? Una ricerca ce lo spiega proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

CeciliaCeciolia : RT @RobiVil: No, non 'cresce il contagio in Italia'. Sono triplicati i nuovi positivi in Lombardia perché hanno triplicato i tamponi. I cas… - screaminghype : @Keynesblog @giacomomag @Palindromi1 @fgavazzoni I ricoveri in TI hanno smesso di scendere perchè più ti avvicini a… - TBarazzo : @FedeBonav89 @PiffanelliElisa @AntonioSassone7 @GiorgiaMeloni 'CON e non PER coronavirus' Allora esiste? 'si ma non… - Kram11000 : RT @RobiVil: No, non 'cresce il contagio in Italia'. Sono triplicati i nuovi positivi in Lombardia perché hanno triplicato i tamponi. I cas… - 25071956 : RT @RobiVil: No, non 'cresce il contagio in Italia'. Sono triplicati i nuovi positivi in Lombardia perché hanno triplicato i tamponi. I cas… -